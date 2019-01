Cade la neve su tutta la provincia, entroterra imbiancato: disagi alla viabilità

Neve doveva essere e neve è stata. La morsa del gelo che ha stretto l'intera provincia ha portato fin dalla serata di ieri (giovedì) abbonandti nevicate su tutto il nostro territorio. I primi fiocchi sono caduti lungo la costa da Senigallia fino ad Ancona, per poi spostarsi verso l'entroterra. Nel fabrianese la situazione più critica con la neve che ha raggiunto i 20 centimetri. Più tranquilla invece la situazione nello jesino, dove già da questa mattina la situazione era tornata quasi del tutto alla normalità.

Nella notte sono entrati in azione i mergi spargisale e spazzaneve per contrastare anche il ghiaccio che si stava formando lungo le strade. La viabilità come prevedibile ha subito forti disagi e ci sono stati anche alcuni incidenti, per fortuna senza feriti.