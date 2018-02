Emergenza neve, le strade chiuse al traffico

­Dopo la nevicata di stanotte tutte le ditte e i mezzi del Comune, con la supervisione del Centro Operativo Comunale attivo 24 ore su 24, sono impegnati a ripulire le strade dando precedenza a quelle della viabilità principale, in particolare alle vie di accesso a ospedali e altre istituzioni sanitarie, a enti pubblici e infrastrutture e agli snodi stradali. Gradualmente gli interventi sono stati estesi anche alle vie secondarie e periferiche in tutto il territorio comunale.

Rimangono chiuse al transito temporaneamente le seguenti vie :

Via Alpi (chiuso solo il tratto che va al Fornetto)

Via Colleverde

Via Cialdini

Via Astagno

Via Podesti

Via Marini

Via Lamaticci

Via Sanzio

Via Pergolesei

Via Santo Stefano

Via Monte San Vicino (chiuso solo il tratto vicino alla scuola)

SCUOLE CHIUSE

Come affermato ieri dall'Amministrazione comunale, le scuole di ogni ordine e grado, inclusi i nidi privati, sono chiuse e lo resteranno anche domani, come anche tutti i centri diurni per disabili Il Sole -Laboratori e Mestieri-Mattinando-Centro del Lavoro Guidato-Papa Giovanni XXIII. Chiusi anche i centri di aggregazione La Cicala-La bottega della fantasia- Flipper- Trovamici-La pantera rosa -La nuvola-Il castello dei sogni-Nonni e nipoti