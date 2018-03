Emergenza neve, disagi in tutta la provincia: 60 gli interventi dei pompieri

I vigili del fuoco hanno effettuato ieri circa 60 interventi legati all’emergenza neve (rimozione alberi caduti, rimozione ghiaccio, rimozione neve dai tetti, automezzi in difficoltà) che ha interessato la nostra provincia negli ultimi giorni.

Intorno alle 16 sono intervenuti a Loreto per rimuovere della neve sui tetti. Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco hanno verificato e rimosso la neve da diversi edifici lungo via Brancondi. Sempre alle 16, una squadra dei pompieri è intervenuta a Santa Maria Nuova, in via San Francesco dove si era verificato un incendio ad un camino. I vigili del fuoco dopo un accurato ancoraggio per mettere in sicurezza il vigile, sono saliti sul tetto e hanno spento le fiamme dall’alto. La canna fumaria è stata dichiarata inagibile. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.