Maltempo, temperature in picchiata: previsti altri 10 centimetri di neve

La situazione metereologica, aggiornata alla mattinata di oggi, è sostanzialmente uniforme in tutta la Regione. L'aggiornamento arriva dalla Protezione civile regionale, che informa che per oggi sono previsti la caduta di ulteriori 10 cm di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra 0 gradi centigradi. Domani miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà dunque caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla rete viaria, sia lungo le vie pedonali.