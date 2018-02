Neve, disagi in tutta la provincia: 30 gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per diversi interventi di soccorso per l'abbondante nevicata che è si è abbattuta sul nostro territorio. Complessivamente, in tutta la provincia, i pompieri hanno effettuato circa 30 interventi la maggior parte per caduta alberi, incidenti stradali, rimozione mezzi pesanti.

A Fabriano, in località Ca Maiano, i pompieri sono dovuti intervenire intorno alle 7 per una vettura finita fuori strada. I vigili del fuoco hanno aiutato le due persone a bordo che non potevano scendere a causa di alcuni rami che bloccavano le portiere dell'auto.

A Serra dé Conti invece una squadra è intervenuta sulla SP 360 Arceviese per rimettere su strada un mezzo pesante che si era infossato con le ruote di destra. Sul posto anche l’autogru dalla sede centrale che ha riposizionato il camion sulla sede stradale con l’ausilio del verricello. Infine oggi pomeriggio i pompieri sono intervenuti con l'autogru per rimuovere un mezzo pesante in difficoltà sulla variante SS16 posizionandolo in una piazzola di sosta