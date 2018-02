Emergenza neve, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: circa 70 gli interventi

I vigili del fuoco della provincia hanno lavorato tutta la notte per soccorrere automobilisti in panne, rimuovere alberi caduti e molti altri interventi dovuti alla forte nevicata. I soccorsi stanno proseguendo, ad Osimo, dove i pompieri hanno dovuto raggiungere a piedi un casolare per l’incendio della canna fumaria. Sono stati effettuati circa settanta interventi e ne sono in coda circa venti.