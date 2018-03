Maltempo, dopo Burian ecco Big Snow: altre nevicate nella notte

Dopo Burian ecco l'arrivo di Big Snow. La neve sembra non volerci abbandonare e dopo i miglioramenti visti ieri pomeriggio, con qualche raggio di sole che aveva fatto capolino, questa notte altre nevicate hanno interessato molte zone della provincia. Jesi e la Vallesina si sono svegliate con le strade ricoperte da un nuovo strato nevoso, dopo che nelle scorse ore la viabilità era tornata regolare senza particolari disagi.

Situazione stabile invece ad Ancona, dove nella notte un leggero nevischio è caduto sulla città. Le strade sono in gran parte percorribili, anche se rimane ancora vivo il rischio gelate. Già nel pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare, con gli esperti che hanno previsto piogge in tutta la provincia. Acqua che dovrebbe finalmente portar via quest'ondata di gelo che da domenica sera imperversa in tutto il Centro Italia.