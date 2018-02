Neve, Asse Nord-Sud rimane percorribile: mezzi del Comune al lavoro sulle strade

Sono entrati in azione già la notte scorsa, con l'intensificarsi delle precipitazioni nevose nelle frazioni e nelle zone collinari a nord e sud della città, i mezzi del magazzino comunale di Ancona e di alcune ditte reperibili. Le operazioni sono in corso con lo spazzamento del manto nevoso accumulato (10 cm a Montesicuro, Paterno, Gallignano).

VIABILITA'

L’Asse Nord/Sud è costantemente monitorato con due mezzi dedicati ed è sempre percorribile. La salatura preventiva ha interessato il sottopasso di via Filonzi, strategico su disposizione del Prefetto, per accedere al parcheggio dello stadio del Conero, in quanto area individuata per lo stoccaggio dei mezzi pesanti. Lo spazzamento da parte del magazzino comunale ha interessato anche il by pass della Palombella, mentre la situazione generale è costantemente sotto controllo.

Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti, salvo casi di necessità assoluta. Quanto ai mezzi del trasporto pubblico, l'Amministrazione ha consigliato di seguire le variazioni ai tragitti degli autobus sul sito di Conerobus, www.conerobus.it, continuamente aggiornato.

Per eventuali emergenze o informazioni i numeri attivi 24h del COC: 071 2223008 – 071 2223067.

RICERCA SPALATORI

Nel frattempo sono oltre 500 le domande pervenute al Comune via e-mail in relazione alla ricerca di spalatori. Al momento non si è ancora reso necessaria la loro convocazione: qualora lo fosse, si procederà per ordine di arrivo dell'adesione, fino al raggiungimento di un nucleo di una quarantina di persone che opereranno sul territorio affiancate dal personale del Comune .