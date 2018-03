Emergenza neve, interventi per case isolate e veicoli in difficoltà: pericolo stalattiti sotto i cavalcavia

I vigili del fuoco sono stati impegnati tutto il giorno per numerosi interventi di soccorso causati dalle forti nevicate. Gli interventi, che hanno interessato tutta la provincia, sono stati soprattutto per alberi e rami spezzati dalla neve, rimozione di autovetture e mezzi pesanti in difficoltà a causa del ghiaccio, rimozione neve e ghiaccio dai tetti e assistenza alla popolazione delle case più isolate di Ancona. Il primo intervento è scattato alle 8 e da quel momento i pompieri dorici non si sono mai fermati perchè fino a poco fa la sala operativa del 115 ha contato 50 interventi e altri ancora in coda.

In particolare a Fabriano, nei pressi della stazione di Albacina, sono state rimosse delle grosse stalattiti di ghiaccio nei cavalcavia che passano al di sopra della Strada Provinciale 76. (GUARDA IL VIDEO). Non solo perché ad Ancona, intorno alle 12 , un'alr squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via della Loggia con l'autoscala per rimuovere del ghiaccio dalla grondaia. (GUARDA IL VIDEO).