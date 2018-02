Neve e gelo in arrivo, contatori dell'acqua a rischio: 4 cose da fare per proteggerli

E' in arrivo “Burian”. Marche Multiservizi in occasione dell'annunciata ondata di maltempo ricorda che con l’arrivo delle basse temperature, è bene proteggere i contatori dell’acqua che possono rompersi a causa del gelo, soprattutto quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente. Per prevenire o ridurre il problema delle rotture è bene adottare alcune semplici precauzioni:

Primo: Isolare con materiale idoneo le nicchie poste all’esterno dei fabbricati, sportelli compresi, lasciando scoperto il quadrante delle cifre per consentirne la lettura.

Secondo: Rivestire i contatori posti in locali non riscaldati con materiale isolante.

Terzo: Chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto interno, lasciando cautelativamente anche un rubinetto aperto, se i contatori sono in fabbricati disabitati.

Quarto: Evitare di rivestire le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci, in quanto sono materiali che assorbono l’acqua e possono aumentare il rischio di guasti.

Marche Multiservizi ricorda che i clienti sono responsabili della corretta custodia del contatore e, in caso di rotture o danni, sono invitati a dare immediata comunicazione a MMS telefonando al Numero di Pronto Intervento Acqua 800.894.406, attivo 24 ore su 24.