Emergenza neve, autobus con terza catena e due autisti a bordo

A seguito delle abbondanti nevicate che continuano a intensificarsi in tutta la provincia, Conerobus, da questa mattina, si è attivata per garantire il corretto funzionamento del trasporto pubblico, tenendo conto della percorribilità delle strade in condizioni di sicurezza. Alcuni bus infatti sono stati dotati della terza catena, montata sulla ruota anteriore destra, per evitare sbandamenti in fase di frenata lungo le discese. La maggior parte dei mezzi poi sta viaggiando con un secondo autista a bordo per assicurare un servizio continuato, senza pause.

Per tutti gli aggiornamenti sulle linee e i percorsi garantiti CLICCA QUI