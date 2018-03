Neve, proseguono gli interventi per rimuovere alberi e ghiaccio: al coc 850 segnalazioni

Prosegue il lavoro delle squadre comunali e degli uomini della Protezione civile comunale sotto la guida del COC, il centro operativo del Comune che ora sta affrontando le situazioni di pericolo causate da alberi e rami pericolanti o caduti e il ghiaccio formatosi in diverse frazioni collinari.

«Abbiamo fatto un intervento straordinario ieri sera sotto la concia di Sappanico dove sono caduti sette alberi uno dei quali addirittura sui fili della luce e gli altri sui pali – spiega l'assessore alla Protezione Civile, Stefano Foresi -. Presenti sul posto i nostri tecnici e la ditta incaricata che hanno lavorato fino a tarda ora. Questa mattina è stata riaperta la strada di Portonovo dove erano caduti sei alberi». Sempre questa mattina al Poggio, in via Monte Zoia è stato abbattuto un albero pericolante su indicazione dei vigili del fuoco mentre per altri tre sono in corso le opportune verifiche da parte degli agronomi del Comune. La strada è momentaneamente chiusa.

Inoltre i volontari della Protezione Civile comunale, un gruppo di 42 persone attive per tutto il periodo dell'emergenza, insieme ai tecnici stanno predisponendo la sistemazione dell'area di accesso ai seggi elettorali ospitati presso ex scuola di Casine di Paterno, ex scuola di Paterno, ex scuola di Gallignano, ex scuole di Massignano, alla scuola materna di Sappanico, scuola media di Montesicuro per consentire le regolari operazioni di voto anche nelle frazioni. Altri interventi sono in corso nelle frazioni per rimediare alle problematiche create da neve e ghiaccio. Infatti, dalle 14 alle 20 saranno operative le squadre di pronto intervento che lavoreranno alla chiusura delle buche che si sono formate negli ultimi giorni nelle strade, strade che comunque non sono state sottoposte alle nuove asfaltature. A Montesicuro, infine, per le scuole, le poste, casa di riposo Zaffiro e il centro è stato realizzato un intervento particolare stamane per garantire la percorribilità della strada e l'accessibilità ai luoghi. Via Mattei e relativa rotatoria sono state oggetto di un sopralluogo urgente dell'assessore e dei tecnici perché le grandi piogge della scorsa settimana, il grande volume di tir che vi transitano, si sono assommati alla neve e al ghiaccio.

Il COC, tuttora attivo, può essere contattato ai numeri 071 2223008 e 071 2223067 per eventuali emergenze e per richiedere informazioni. Dal suo insediamento, avvenuto sabato 24 febbraio, fino a ieri sera i numeri del COC, operativi 24 ore su 24, hanno ricevuto 850 telefonate tra richieste di informazioni e di intervento da parte dei cittadini.