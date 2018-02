Neve, caos viabilità: le strade chiuse dai vigili

Se all’inizio della giornata la neve sembrava una bella sorpresa di cui poter godere senza andare in contro a problemi, per l’ora di pranzo la perturbazione si è trasformata in un incubo per gli anconetani, soprattutto per coloro che hanno dovuto prendere la macchina. Notevoli disagi alla viabilità fino a poche ore fa con la chiusura di diverse strade sulle quali è intervenuta la Polizia Municipale di Ancona, oggi in massa sulle strade senza lasciare nessuno negli uffici del comando di via del Commercio.

Al momento le strade temporaneamente chiuse al transito sono: via Montale, via della Madonnetta, via Alpi, via Colleverde, via Cialdini, via Astagno, via Podesti, via Marini, via Maggini lungo la deviazione su via della Marina.

In particolare intorno a mezzogiorno via Montale, ha richiamato i vigili agli straordinari dopo che un autobus aveva perso aderenza, rimanendo bloccato sulla strada e ostruendo il passaggio degli altri veicoli. E mentre la centrale operativa della Municipale dirottava gli spazzaneve da una parte all’altra della città, dando la precedenza alle strade più impraticabili, a peggiorare le cose ci si sono messi quegli anconetani che, nonostante i giorni di allerta e le raccomandazioni del sindaco Mancinelli, si sono avventurati sulla neve e sul ghiaccio senza neppure le gomme termiche. E’ vero, qualcuno era provvisto di catene e si è fermato per montarle, intasando ancora di più la viabilità.