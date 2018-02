Neve, giornata campale anche a Camerano: tra strade e scuole chiuse

Sale sulle strade, mezzi che dalla notte di domenica 25 hanno percorso le strade di Camerano senza tuttavia impedire la chisura dei tratti più in pendenza. È stata una lunga giornata quella vissuta nel paese sul Conero con dipendenti comunali, ditte private e volontari del gruppo comunale della Protezione Civile a lavorare ininterrottamente per raggiungere tutte le strade. Il sindaco Annalisa Del Bello ha constantemente informato i suoi cittadini attraverso il sito ufficiale e la pagina Facebook del Comune. Scuole chiuse anche domani, martedì 27 febbraio.

I cittadini sono stati informati anche di possibili disagi per quel che concerne la raccolta dei rifiuti, vista la circolazione a singhiozzo. L'invito è quello di non lasciare i sacchi della differenziata fuori oltre l'orario di raccolta. Se il mezzo non passa, riportate dentro il pattume. In serata, con la caduta a picco delle temperature (attorno a – 4 gradi) il problema principale è stato costituito dalle gelate. Auto in panne in via Osimana a causa del ghiaccio. In azione i mezzi spargisale anche se rimane estremamente difficoltoso coprire tutto il territorio con Burian a pieno regime. L'invito resta sempre quello di non utilizzare le auto se non indispensabile.