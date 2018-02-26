Neve, servizio autobus in aggiornamento: corse unificate, soppresse e in ritardo
L'azienda Conerobus comunica modifiche alle corse dei bus, non solo lungo la linea urbana di Ancona, ma anche sulle linee extraurbane e a Jesi. Ecco tutte le novità in aggiornamento
L'azienda Conerobus ha pubblicato sul proprio sito alcune modifiche alle corse dei bus, non solo lungo la linea urbana di Ancona, ma anche sulle linee extraurbane e nella città di Jesi. Ecco tutte le novità insieme, in continuo aggiornamento:
Servizio urbano di Ancona
Linea 2
PERCORSO TRA P.ZZA CAVOUR E P.ZZA UGO BASSI PASSANDO PER LA GALLERIA DEL RISORGIMENTO . SI RAGGIUNGE IL PINOCCHIO CON CON BUS NAVETTA DA P.ZZA UGO BASSI E RITORNO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 3 e 1/3
PERCORSO TRA P.ZZA CAVOUR E P.ZZA UGO BASSI PASSANDO PER LA GALLERIA DEL RISORGIMENTO . SI RAGGIUNGE POSATORA CON CON BUS NAVETTA DA P.ZZA UGO BASSI E RITORNO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE
Linea 1/4
EFFETTUA CIRCOLARE DA P. U. BASSI STAZIONE FS - VIA MARCONI - VIALE DELLA VITTORIA E VICEVERSA UNA NAVETTA COLLEGA P. U. BASSI A TAVERNELLE E VICEVERSA. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 6
SOPPRESSA.
Linea 7
SOPPRESSA.
Linea 8
SOPPRESSA.
Linea 89
SOPPRESSA.
Linea 30
IN FORTE RITARDO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 31
SOPPRESSA
Linea 34
SOPPRESSA
Linea 35
SOPPRESSA
Linea 40
SOPPRESSA
Linea 41
IN FORTE RITARDO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 42
SOPPRESSA.
Linea 43
SOPPRESSA.
Linea 44
SERVIZIO REGOLARE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 46
SOPPRESSA
Linea 91
SOPPRESSA.
Linea 92
SOPPRESSA.
Linea cd
SOPPRESSA.
Linea cs
SOPPRESSA.
Linea11
SOPPRESSA.
Linea 12
SERVIZIO REGOLARE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 21 e 33
SOPPRESSA.
Linea 22
NON RAGGIUNGE IL CAPOLINEA DI BRECCE BIANCHE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 24
SERVIZIO REGOLARE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea R/24
NON TRANSITA PRESSO IL CENTRO SCAMBIATORE DI BRECCE BIANCHE ED IN VIA BUOZZI ISTAO LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.
Linea 93
SOPPRESSA
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