Neve, servizio autobus in aggiornamento: corse unificate, soppresse e in ritardo

L'azienda Conerobus ha pubblicato sul proprio sito alcune modifiche alle corse dei bus, non solo lungo la linea urbana di Ancona, ma anche sulle linee extraurbane e nella città di Jesi. Ecco tutte le novità insieme, in continuo aggiornamento:

Servizio urbano di Ancona

Linea 2

PERCORSO TRA P.ZZA CAVOUR E P.ZZA UGO BASSI PASSANDO PER LA GALLERIA DEL RISORGIMENTO . SI RAGGIUNGE IL PINOCCHIO CON CON BUS NAVETTA DA P.ZZA UGO BASSI E RITORNO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 3 e 1/3

PERCORSO TRA P.ZZA CAVOUR E P.ZZA UGO BASSI PASSANDO PER LA GALLERIA DEL RISORGIMENTO . SI RAGGIUNGE POSATORA CON CON BUS NAVETTA DA P.ZZA UGO BASSI E RITORNO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE

Linea 1/4

EFFETTUA CIRCOLARE DA P. U. BASSI STAZIONE FS - VIA MARCONI - VIALE DELLA VITTORIA E VICEVERSA UNA NAVETTA COLLEGA P. U. BASSI A TAVERNELLE E VICEVERSA. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 6

SOPPRESSA.

Linea 7

SOPPRESSA.

Linea 8

SOPPRESSA.

Linea 89

SOPPRESSA.

Linea 30

IN FORTE RITARDO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 31

SOPPRESSA

Linea 34

SOPPRESSA

Linea 35

SOPPRESSA

Linea 40

SOPPRESSA

Linea 41

IN FORTE RITARDO. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 42

SOPPRESSA.

Linea 43

SOPPRESSA.

Linea 44

SERVIZIO REGOLARE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 46

SOPPRESSA

Linea 91

SOPPRESSA.

Linea 92

SOPPRESSA.

Linea cd

SOPPRESSA.

Linea cs

SOPPRESSA.

Linea11

SOPPRESSA.

Linea 12

SERVIZIO REGOLARE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 21 e 33

SOPPRESSA.

Linea 22

NON RAGGIUNGE IL CAPOLINEA DI BRECCE BIANCHE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 24

SERVIZIO REGOLARE. LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea R/24

NON TRANSITA PRESSO IL CENTRO SCAMBIATORE DI BRECCE BIANCHE ED IN VIA BUOZZI ISTAO LA FREQUENZA DELLE CORSE SARA' CONDIZIONATA DALLA PERCORRIBILITA' DELLE STRADE.

Linea 93

SOPPRESSA

