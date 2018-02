Emergenza neve, gli animali dello zoo in sicurezza nei reparti interni riscaldati

Le abbondanti nevicate che stanno interessando l’intera regione hanno provocato disagi ai keepers del Parco Zoo Falconara, che stanno lavorando senza sosta per garantire il benessere di tutti gli animali ospitati. Le specie di climi caldi preferiscono trascorrere le giornate al chiuso, nei i reparti che sono tutti provvisti di riscaldamento. Altri esemplari, come lupi, cammelli, tigri e puma, hanno invece approfittato della soffice coltre bianca per giocare all’aria aperta. Da giovedì 1 marzo, condizioni permettendo, il Parco Zoo sarà aperto al pubblico tutti i giorni, escluso il martedì.