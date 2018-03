Neve, ancora una proroga per la chiusura delle scuole

Continuano i disagi per il maltempo. Rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani e sabato, con l'Università che ha sospeso lezioni e tirocinii fino a lunedì 5 marzo.

«Il Comune di Ancona - fa sapere l'Amministrazione con una nota - ha preso questa decisione considerando prioritari alcuni fattori: la sicurezza, i trasporti soprattutto dalle zone più lontane, la numerosa presenza di studenti delle superiori provenienti dall'interno dove ancora sta nevicando, il fatto che molti plessi scolastici sarebbero stati comunque chiusi sabato perchè sedi di seggio elettorale. Le previsioni sono in miglioramento ma in alcune zone permangono neve e ghiaccio, specie nelle aree collinari e nelle frazioni, che rendono difficile la circolazione e i trasporti pubblici che non potrebbero garantire al minuto gli orari delle linee per raggiungere le lezioni. D'altra parte, l'aumento della temperature in altre zone potrebbe provocare il distacco di accumuli dineve e lastre dai tetti. L'incremento del traffico generato dalla scuole potrebbe infine intralciare le attività di sgombero della neve che proseguiranno nelle prossime ore (nella foto la turbina davanti alla scuoladi Varano)».