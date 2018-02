Neve, proroga alla chiusura delle scuole: migliora la viabilità sulle strade

«La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, prevista fino a domani, 27 febbraio, verrà prolungata fino a mercoledì 28 febbraio, data la persistenza delle precipitazioni nevose». A dirlo il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, che fa sapere che domani mattina verrà emanata un'ordinanza a riguardo.

VIABILITA'

E' proseguito anche oggi pomeriggio il lavoro dei vigili urbani, dei tecnici del Comune e degli addetti delle ditte incaricate, per liberare la strade dalla neve caduta incessantemente e per assistere gli automobilisti in marcia nel territorio comunale. La situazione è fluida, l'area di Torrette, dalla Flaminia fino alla rotatoria di via Conca è stata più volte oggetto di intervento ed è transitabile così come gran parte delle vie (alcune delle quali riaperte dopo un periodo di chiusura) per tutti coloro che viaggiano con gomme termiche a norma o con catene.

Nel pomeriggio è stata chiusa via del Castello a Sappanico, a causa della caduta di un grosso albero sotto il peso della neve. Verrà riaperta domani, dopo che una ditta avrà segato e rimosso la pianta. Altri episodi del genere potrebbero verificarsi peraltro nelle prossime ore: le previsioni rivelano, difatti, un persistere fino all'intera giornata di domani delle precipitazioni e la possibile formazione di ghiaccio nelle ore notturne. Lo spargimento di sale è avvenuto questa mattina, a inizio nevicata, e sarà possibile ripeterlo quando le temperature si rialzeranno di qualche grado.

GLI SPALATORI

Domani mattina alle 8, intanto, è stato convocato il primo gruppo di spalatori che ha risposto all'appello del Comune: una sessantina di persone, tra le 8 e le 10 verrà accompagnata dai tecnici comunali nei luoghi dove si rende necessaria la rimozione della neve.