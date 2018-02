Il Burian sarà più forte del previsto, lo dicono gli esperti: «Super neve ad Ancona»

«L'ondata di gelo e neve arriverà ad Ancona il 25 febbraio. Di certo possiamo dire che questa ondata di gelo siberiano risulterà una delle più potenti incursioni degli ultimi 20 anni». A dirlo sono gli esperti de ilMeteo.it, che hanno studiato lo split (scissione) del Vortice Polare che sta inviando in Europa l'enorme massa gelida proveniente dalla Siberia, il Burian. Ad Ancona arriveranno abbondanti nevicate che imbiancheranno il capoluogo da domenica sera fino a mercoledì 28 febbraio. Ieri l'Amministrazione comunale, in vista delle avverse previsioni meteo per i prossimi giorni, ha predisposto il piano di pronto intervento in caso di precipitazioni nevose.

«Con la situazione descritta il nucleo molto freddo in quota - commenta ilMeteo.it - dalle steppe russe si muoverà in senso retrogrado verso l'Europa centrale e raggiungerà, entro la fine del mese, anche l'Italia. L'aria in arrivo dalle steppe russe non è altro che il Burian, vento gelido siberiano.L'ingresso del Burian in Italia porta sempre condizioni di gelo su molte regioni, soprattutto quelle adriatiche e al Nordest, zone più esposte a questo vento. La possibile interazione con l'Atlantico potrebbe poi favorire l'arrivo di perturbazioni che porterebbero nevicate diffuse fino in pianura su molte regioni».