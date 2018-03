Neonata trovata morta in un centro rifiuti, venerdì l'autopsia sul feto

Orrore in un centro di smistamento rifiuti dove ieri pomeriggio è stato ritrovato il corpo senza vita di una neonata. Il feto è stato ritrovato da alcuni dipendenti mentre si trovava in un nastro trasportatore accanto ad un sacchetto con alcune macchie di sangue. Sul posto è subito intervenuta la Scientifica ed i Carabinieri con l'azienda che è stata chiusa. Oggi pomeriggio alle 14 verrà effettuata l'autopsia sul suo corpo per capire se la piccola fosse ancora viva al momento dell'abbandono. Il pm Serena Bizzarri ha aperto un fascicolo sulla vicenda per infanticidio ed occultamento di cadavere.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO