Aperto nonostante i divieti: chiuso il negozio a rischio maxi-multa

FALCONARA - Ieri sera i Carabinieri della squadra locale Tenenza, nella zona della stazione, sono intervenuti poiché all'interno di un'attività di generi alimentari multietnici sulla Flaminia, poco dopo le otto di sera, in spregio alle prescrizioni governative imposte ai rivenditori di generi alimentari, ospitava contemporaneamente tre clienti, non garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il decreto del 10 aprile, infatti, chiarisce che per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori. L'uomo che gestiva il negozio, un quarantacinquenne di origini bengalesi, al momento del controllo si è dichiarato ignaro delle misure varate dal governo ed anche i clienti sembravano disconoscere ogni genere di provvedimento e limitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È il terzo alimentari del centro che viene chiuso dai Carabinieri di Falconara che, al pari degli altri esercizi, potrebbe incorrere in un successivo e più severo provvedimento adottato dal Prefetto che a sua volta potrebbe emettere un’ulteriore sospensione della licenza, per un periodo massimo di 30 giorni. Allo stato attuale la rivendita non potrà riaprire prima di mercoledì 22 aprile. Inoltre l’attività rischia una multa da 400 a tremila euro che potrebbe essere aumentata fino al triplo per il concorso di due violazioni accertate nella stessa occasione, e cioè per aver ricevuto più di un cliente all’interno di un locale inferiore a 40 metri quadrati ed il mancato rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti.