Ad agosto torna a Palombina Vecchia la navetta per il mare

Torna la navetta per il mare a Palombina Vecchia, per collegare la spiaggia alla parte alta del quartiere e al parcheggio della scuola Aldo Moro. Dal primo al 31 agosto il servizio sarà garantito dalla Croce Gialla di Falconara per il tragitto di ritorno dal mare, quello più difficoltoso perché in salita, nelle fasce orarie 11.30-12.30 e 18-19. Il mezzo da 5 posti a sedere, cui si aggiungono due spazi per i passeggeri in carrozzina, partirà da via Piemonte, all’altezza della sede del Cral (vicino al sottopasso per il mare), per poi percorrere via della Palombina Vecchia fino al parcheggio della scuola, via Sardegna, via Calabria e ritorno in via Piemonte.

Lungo il tragitto si fermerà alle fermate della circolare urbana. Il servizio, attivo dall’estate 2012, è gratuito e può essere utilizzato da tutti, ma è pensato in particolare per le persone con difficoltà di deambulazione, che non sempre riescono a raggiungere la spiaggia agevolmente, specie se residenti nelle zone in collina.