Nave con i pazienti Covid in partenza dalla Spagna, a bordo un centinaio di malati

In questo momento è attraccata sulle coste della Spagna e ha a bordo circa 100 membri dell’equipaggio contagiati dal Coronavirus su un totale di 617 persone. Arriverà dunque nei prossimi giorni la Costa Magica, nave bloccata perché, all'inizio dell'epidemia, nessun Paese voleva concederle l’attracco. Arriverà invece in Italia, proprio ad Ancona, dove verrà gestita in condizioni di massima sicurezza e il personale sbarcherà «senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo all’interno dello scalo dorico», ha puntualizzato la Regione.

Ma in che condizioni sono i pazienti Covid a bordo? Le autorità italiane presumono non siano troppo gravi, altrimenti non si capirebbe perché far fare giorni di viaggio all’imbarcazione, circumnavigando l’Italia per arrivare sulle coste adriatiche. Anche perché, lasciando da parte la Spagna che è in condizioni nettamente più gravi dell’Italia in quanto emergenza Coronavirus, Ancona sembra una delle poche destinazioni possibili, se si pensa che altri porti sul Tirreno hanno già accolto altre navi alle prese con il virus. Quello che sembra invece certo è il ruolo della sanità anconetana e marchigiana: saranno infatti gli ospedali di Ancona e provincia ad occuparsi dei pazienti, la cui nazionalità è ancora da capire.