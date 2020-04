Fine del sopralluogo, equipaggio asintomatico: tamponi e prelievi a tutti

E’ terminato alle 11,45 di oggi il sopralluogo del Gores a bordo della Costa Magica, che in mattinata ha attraccato alla banchina 19 del porto dorico. Il responsabile del Gruppo operativo per l’emergenza sanitaria dott. Mario Caroli ha comunicato che la situazione non presenta particolari problemi e che tutti gli occupanti della nave sono asintomatici. La valutazione dello scenario ha quindi consentito di mettere a punto un piano che prevede che saranno effettuati i tamponi a tutti, dando precedenza al personale sanitario, alle persone risultate positive al quick test e, via via, ai membri dell’equipaggio che potranno partire per primi, in base ai voli disponibili, per raggiungere le rispettive destinazioni di residenza.

Lo staff medico salito a bordo (Gores e Usmaf) ha rilevato una ottima organizzazione sanitaria e ha stabilito di utilizzare per l’effettuazione dei tamponi i 3 ambulatori presenti all’interno del medical center della nave, con un percorso che prevede una unidirezionalità del passaggio, dalla cabina all’ambulatorio e di nuovo alla cabina, con entrata e uscita differenziate. I prelievi saranno effettuati dall’Asur a partire da domani mattina, utilizzando due o tre infermieri.