Barca affonda al porto, in acqua si gettano i sommozzatori

I sommozzatori e la squadra portuale dei vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera dalle ore 21:45 circa ad Ancona al porto turistico "Marina Dorica" per recuperare un'imbarcazione di 10 metri affondata. La barca è stata agganciata a degli appositi palloni gonfiabili per riportarla sopra la linea di galleggiamento, quindi è stata aspirata l'acqua all'interno con una pompa. Non si segnalano persone coinvolte.