Natale sicuro, controlli in tutto il territorio: 7 arresti e 16 denunce

Il Comando Provinciale dei Carabinieri, per garantire un “Natale sicuro”, ha ulteriormente incrementato i controlli in tutto il territorio della provincia. Durante i servizi, svolti dalle compagnie di Ancona, Osimo,Jesi, Senigallia e Fabriano, sono state arrestate 7 persone e 16 sono state denunciate in stato di liberta’.

Perr quanto riguarda gli arrestati quattro sono stati effettuati dalla compagnia di Ancona, tre nella citta’ dorica (uno per atti persecutori, uno per maltrattamenti in famiglia e l’altro per furto aggravato), ed uno a Falconara (su ordine di carcerazione per rapina, furto e ricettazione); uno a Fabriano (per lesioni personali gravi); uno a Senigallia (su ordine di carcerazione per associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta); uno a Jesi (per resistenza a pubblico ufficiale).

Le denunce in stato di liberta’ invece sono relative ai reati di furto, truffa, false dichiarazioni sull’identita’ personale, uso di atto falso, coltivazione di sostanza stupefacente, detenzione e spaccio di stupefacenti, guida in stato di ebrezza, porto abusivo di armi. Nel corso dei servizi, sono state controllate 1203 persone, 835 mezzi ed elevate 37 contravvenzioni al codice della strada con il sequestro di 5 veicoli.