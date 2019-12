Natale a Senigallia, carabinieri in mantella in pieno centro storico

SENIGALLIA - In questi giorni di festa i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno voluto essere ancora più vicini ai cittadini per augurare un sereno Natale a tutta la comunità cittadina effettuato, oltre i normali servizi di controllo del territorio, anche alcuni servizi di rappresentanza nel centro storico, all’insegna della tradizione. Corso 2 Giugno, la Rocca Roveresca, il Foro Annonario, la Rotonda a mare e le altre vie del centro hanno fatto da cornice al passaggio dei militari in mantella e sciabola.

I carabinieri hanno incontrato il sindaco e i tanti cittadini che passeggiavano nel centro durante la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, i quali hanno salutato e ringraziato i militari per il lavoro svolto ogni giorno per garantire la sicurezza della città. Affinché queste giornate siano ancora più serene per tutti, in questi giorni vengono intensificati i controlli e i servizi di vigilanza per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio.