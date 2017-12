Il caldo Natale degli anconetani, ecco gli oggetti hot più venduti sotto le feste

Qualcuno non si è accontentato del caldo Natale e lo ha voluto davvero bollente. Affari d’oro al sexy shop della Baraccola, che negli ultimi 10 giorni ha contribuito a placare i bollenti spiriti di molte coppie e single anconetani. Il 70% delle vendite ha riguardato l’oggettistica per il piacere di coppia e il restante 30% se n’è andato in biancheria intima. «I clienti? Non c’è un preciso target di età o di genere- spiega il titolare del negozio, Armando Sparapani- vengono coppie dai 20 ai 50 anni». Questo è quello che hanno scelto nelle ultime settimane.

CLICCA SU CONTINUA PER GUARDARE GLI OGGETTI HOT PIU' VENDUTI