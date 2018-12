Dal Magic Globe alla tombola, fino ai presepi: i nuovi eventi del Natale falconarese

Parte un nuovo weekend di eventi natalizi che coinvolgeranno i diversi quartieri di Falconara. Si parte domani, giovedì 20 dicembre, dal centro commerciale Le Ville, dove sarà recuperato lo spettacolo del duo All’InCirco, rinviato venerdì scorso per maltempo. I clown saranno al centro commerciale di via Puglie a partire dalle 17. Sarà allestita anche la casetta di Babbo Natale e ci saranno dolciumi per i più piccoli. Venerdì 21 la festa si sposterà a Castelferretti, dove alle 15.30 sarà inaugurato il villaggio natalizio di piazza della Libertà con il Magic Globe, una sfera gigante arredata con ambientazioni a tema dove sarà possibile entrare per scattare bellissime foto ricordo.

Ad animare il pomeriggio a partire dalle 16 di venerdì sarà il mago Zeppola, che tornerà nel pomeriggio di sabato 22 dicembre stavolta in piazza Garibaldi a partire dalle 17. Sabato e domenica nell’isola pedonale di via Bixio tornerà il Mercatino di Natale. Anche il Christmas Village di Castelferretti resterà allestito fino a domenica 23 dicembre e proprio domenica, in questo caso in piazza Mazzini, ci sarà un altro evento molto atteso: a partire dalle 17.30 prenderà vita la Tombola animata, con i personaggi falconaresi che ‘impersoneranno’ i numeri fortunati man mano che procede l’estrazione. A presentare sarà il giornalista Maurizio Socci. La tombolata in piazza sarà preceduta, alle 17, dal concerto della scuola Vincent Persichetti, che sempre in piazza Mazzini proporrà musiche natalizie e grandi classici con insegnanti e allievi della scuola di musica di via del Consorzio. Anche lunedì, giorno della Vigilia, il cartellone falconarese propone due appuntamenti con la tradizione: dopo la messa di mezzanotte saranno inaugurati il presepe meccanico nelle grotte del Castello di Falconara Alta, allestito dal Comitato di Rocca Priora e ‘La magia del Presepe’, una mostra di presepi amatoriali ospitata nella cantina dell’azienda Giusti di piazza Albertelli, a Castelferretti. Il presepe meccanico di Falconara Alta sarà visitabile tutti i giorni dal 25 dicembre al 6 gennaio con orario 10-12 e 15-19, mentre dal 12 al 27 gennaio l’apertura sarà nei weekend con lo stesso orario. La mostra di Castelferretti sarà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.