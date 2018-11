Il Natale si accende anche nelle periferie, collaborazione tra commercianti e residenti

FALCONARA - Quest'anno il Natale arriverà anche nelle periferie. Il primo segnale questa mattina, martedì 27 novembre, quando sono stati posizionati due sempreverdi alti oltre due metri a Villanova e Fiumesino, forniti gratuitamente dal Garden Claudia Vivaio Rocca Priora. I due alberi potranno essere abbelliti dai residenti disponibili, che vorranno decorarli con con addobbi che non hanno utilizzato per il loro abete.

Oltre agli alberi di Natale, nelle periferie nord di Falconara arriveranno anche le luminarie, come richiesto dallo stesso consigliere. Le luci lungo le strade saranno allestite grazie a un accorgimento tecnico che permetterà di risparmiare. Fare un impianto come installato nelle vie del centro sarebbe stato infatti troppo dispendioso e difficile da realizzare, perché il tratto di via Flaminia che attraversa il quartiere di Villanova, sommato alla via Fiumesino sono troppo lunghi per stendere e posizionare chilometri di cavo elettrico per collegare le luminarie. Su suggerimento degli esperti della Ultrasound, incaricata dalla Proloco Falconamare della fornitura e posizionamento delle luminarie, saranno posizionati due punti luce a Villanova, che grazie alla disponibilità del lavaggio Schiaroli e della tabaccheria Mancini troveranno alimentazione elettrica tramite una semplice prolunga: saranno infatti collegate alle attività commerciali. Un altro punto luci con la scritta ‘auguri’ verrà posizionato a Fiumesino e sarà alimentato tramite la corrente del Circolo Arci, uno analogo a Rocca Priora collegato alla trattoria La Rocca.