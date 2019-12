Natale con la escort, ecco Francesca: «A me portano un gioiello e alla moglie una pianta»

«Si lavora molto nei giorni subito precedenti e successivi alle festività. Io personalmente tendo a passare i giorni di festa in famiglia, anche se lascio il telefono sempre acceso».

Così la escort anconetana Francesca ci conferma, con la sua testimonianza, come tra la Vigilia e Capodanno gli incassi delle professioniste del sesso calino ad Ancona. Dati racconti dal sito EscortAdvisor.

«Non mi fanno particolari richieste. Solo gli uomini si sfogano di più parlando dei problemi che hanno in famiglia o di quanto sia stressante stare con i parenti. I miei clienti più affezionati in questo periodo mi portano dei regali: cioccolatini, panettoni di alta pasticceria, gioielli, pellicce. Succede spesso che mi diano regali anche più belli e costosi rispetto a quelli che danno normalmente alle loro compagne: a me un gioiello di Tiffany e alla moglie una Stella di Natale come proporzione. Durante le Feste può venire da te ogni tipo di cliente: dal marito che scappa dalla famiglia, all'uomo solo che vuole compagnia, da chi vuole farsi un regalo in un momento preciso dell'anno, a chi ha particolari necessità di un'accompagnatrice per eventi».