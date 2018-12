Non solo bagno, il Natale alternativo sulla spiaggia cittadina

Si fanno strani incontri sulla spiaggia falconarese nella mattinata di Natale. A fianco di quanti hanno sfidato il freddo per il bagno fuori stagione, c’è chi al rito della messa ha preferito una passeggiata e il sole tiepido apparso stamattina ha aumentato le presenze. Non sono mancati, né sono passati inosservati, un paio di cavalieri che hanno approfittato per spingere i loro destrieri a una sgroppata in riva al mare.

Oppure chi ha scelto la mattinata natalizia, in vista del pranzo, per realizzare un murales. Come il writer Bugs avvistato al sottopasso di via Goito, lo stesso che ha ospitato tante “murate” in ricordo di Mattia Chiappa, con tanto di targa commemorativa dell'artista, mentre lavorava alla sua ultima creazione con bombolette e uno stereo per creare a tempo di musica. Due modi davvero particolari per passare la giornata di festa.