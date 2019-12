E' Natale anche nel carcere di Barcaglione, circa 500 cassette dell’orto sociale

ANCONA - Un po’ di tempo per stare insieme alle proprie famiglia e scambiarsi gli auguri. Il Natale arriva anche nel carcere di Barcaglione dove i detenuti, oggi, hanno potuto passare la giornata con mogli e figli. A tavola con il cibo prodotto nell’orto sociale del carcere, l’iniziativa che va avanti da circa 6 anni e che vede Federpensionati Coldiretti Ancona in prima linea con i tutor agricoli che insegnano ai detenuti il lavoro dei campi, e con la polenta preparata dalla Pro Loco di Agugliano.

Il tutto nell’ambito de La partita con papà, la manifestazione che l’associazione BambiniSenzaSbarre porta avanti in tutte le case circondariali d’Italia. L’orto sociale di Barcaglione anche quest’anno ha prodotto una 30ina di quintali di ortaggi e frutta. Cocomeri, pomodori, carciofi, olive. Circa 500 cassette poi distribuite ai vari detenuti e alle famiglie mentre qualche prodotto, come l’olio extravergine di oliva (circa 3 quintali quello prodotto quest’anno) e il miele (2 quintali circa) sono finiti sul banco della vendita diretta al Villaggio natalizio di Campagna Amica tra via Castelfidardo e piazza Stamira. “Abbiamo venduto tutto – annuncia con soddisfazione Antonio Carletti, presidente regionale di Federpensionati Coldiretti e tutor dell’orto – e ha fatto ancora più piacere sentire gente che aveva fatto acquisti lo scorso anno ed è tornata per premiare la qualità dei nostri prodotti”. La giornata è finita con la consegna dei diplomi professionali conseguiti dai detenuti, la proiezione di un cortometraggio e uno spettacolo di burattini, ultimo atto del laboratorio nel quale gli iscritti hanno realizzato le marionette e elaborato la storia