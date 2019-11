Ruota, mercatini e concerti: si accende il ricco BiAnconatale con 350mila euro di eventi

La magia del Natale ha il potere di far tornare il sorriso anche a Palazzo del Popolo, investito dallo tsunami giudiziario. Per un giorno l’inchiesta Ghost Jobs lascia spazio al BiAnconatale e al suo ricco programma da 350mila euro (150mila solo per le luminarie), al netto del contributo degli sponsor e comprensivo dello spettacolo di Capodanno, in via di definizione. Dalla ruota superstar ai mercatini che attraggono perfino i tour operator (c’è chi organizza per dicembre weekend nel capoluogo dorico, dove gli alberghi stanno già facendo registrare il boom di prenotazioni), dai concerti alle iniziative di solidarietà e per i bambini, la lunga stagione natalizia sta per partire.

L'inaugurazione

L’appuntamento è per il 23 novembre alle ore 18 quando si terrà l’inaugurazione con la tradizionale accensione delle luci, dell’abete da 11 metri in piazza Roma (arriverà domattina) e della ruota panoramica che regalerà scorci sulla città da un’altezza di 40 metri in piazza Cavour. Il ricco calendario andrà avanti fino al 6 gennaio, tra conferme e novità, con un obiettivo ben preciso: «Abbiamo organizzato un evento che abbraccia più quartieri, nel tentativo di non escludere nessuno e rispondere alla grande voglia di partecipazione degli anconetani», ha spiegato il vicesindaco Pierpaolo Sediari. «Vogliamo arrivare in tutta la città e nelle sue 12 frazioni, con iniziative che coinvolgeranno anche le case di riposo e i luoghi più delicati per regalare un momento di gioia a tutti», ha aggiunto l’assessore alla Partecipazione democratica Stefano Foresi. «Entrare a contatto con le persone, immergersi in una dimensione emotiva piacevole e in un’atmosfera accogliente: è un regalo che ogni anconetano si merita», ha sottolineato l’organizzatrice Roberta Alessandrini che ha illustrato il percorso virtuale del BiAnconatale: si parte da piazza Cavour con un nuovo arco d’ingresso in cui campeggia l’anno 2020, si entra nei mercatini natalizi con 40 commercianti e artigiani, «molto più selezionati e particolari rispetto al passato». A sinistra, la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita dalla stessa società che ha montato quella di Riccione in viale Ceccarini. A destra, la ruota panoramica con 21 gondole per 127 persone e 15mila luci a led (prezzo: adulti 5 euro, bambini da 2 a 10 anni 4 euro, quelli che hanno meno di due anni non pagano). E poi le luminarie nella Spina dei Corsi, il bosco degli elfi in piazza Pertini, la magia dei presepi napoletani in piazza del Papa e in via degli Orefici (dal 7 dicembre), senza dimenticare quelli viventi a Candia e Pietralacroce.

Eventi e solidarietà

In corso Amendola verranno organizzati, ogni sabato, appuntamenti dedicati alla casa e alla cucina, incentrati sulla preparazione dei cappelletti, del menù e della tavola di Natale. Altri mercatini verranno allestiti in via Castelfidardo (con Campagna Amica) e in piazza Pertini (con Confartigianato). Il Natale arriverà anche al Piano con il mercatino di corso Carlo Alberto organizzato dalla società civitanovese My Love Eventi, la casetta di Babbo Natale (sarà anche in piazza Roma) e il Luna Park in piazza d’Armi dove, all’interno del mercato coperto, dal 7 dicembre per tre weekend di fila si terrà un mercatino con street food. Tornano anche i mercatini a Torrette, il 15 e 16 dicembre. E poi musica e concerti, con oltre 50 appuntamenti nelle vie del centro e nelle principali chiese, a partire dal 23 novembre con la Jumpin’Jive Orchestra che si esibirà nella festa di accensione dell’abete, con i cori degli alunni delle scuole anconetane e, ogni venerdì alle 18, per tutto il mese di dicembre, i concerti Christmas Jazz in piazza Roma, organizzati da Ancona Jazz, senza dimenticare i vari concerti Gospel. Il BiAnconatale, organizzato con il sostegno del main sponsor Estra, sarà anche solidarietà: domenica 15 dicembre si terrò la Corsa dei Babbi Natale in piazza Roma (ore 9,30) in collaborazione con la Fondazione Salesi e la Uisp; alla Mensa del Povero verrà servito un pranzo a base di stoccafisso e vini locali, per conto dell’Accademia dello Stoccafisso in collaborazione con il Lions Club Ancona Host e l’associazione Amici del Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Trasporti e parcheggi

Quanto ai trasporti, tornerà il Trenino turistico (dal 23 novembre, sempre gratuito) dal parcheggio degli Archi, diretto in piazza Cavour, al Passetto e in corso Amendola. Dal venerdì pomeriggio alla domenica sera partiranno delle navette gratuite da piazza Ugo Bassi e dal parcheggio degli Archi verso il centro con passaggi ogni 15 minuti al mattino e ogni 8-10 minuti al pomeriggio. Grazie alla collaborazione con M&P, i parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I saranno aperti gratuitamente tutti i festivi compresi tra il 23 novembre e il giorno di Natale, oltre al weekend dell’Epifani, in corrispondenza dei saldi che scatteranno il 4 gennaio. Tutti gli altri giorni saranno aperti fino alle 21 e dall’8 al 25 dicembre per i parcheggi blu è previsto uno sconto del 30% sulla sosta per chi utilizza le app My Cicero, Easy Park e Pay by Phone. Nelle giornate del 30 novembre e del 7 e 14 dicembre saranno inoltre offerte castagne a chi sfrutterà il parcheggio degli Archi.