Conto alla rovescia per il villaggio di Natale, luci accese e attrazioni aperte ai cittadini

Sarà inaugurato domani 8 dicembre a partire dalle 16.45 il Falconara Christmas Village, il calendario natalizio del Comune di Falconara che fino al 6 gennaio animerà ogni quartiere. Alle 16.45 apriranno le principali attrazioni cittadine e alle 17 saranno accesi gli alberi e le luminarie, allestite in ogni quartiere. Tra le novità del Natale 2018, una sarà ospitata in piazza Catalani, che si trasformerà in un Parco Avventura: i più piccoli potranno affrontare percorsi sospesi, con ponti tibetani, liane, una parete per l'arrampicata e una casetta sull'albero dove poter assistere a documentari sulla natura.

Sarà un Natale diffuso, con animazioni in centro, a Palombina Vecchia, a Castelferretti. Nel paese dei conti Ferretti arriverà un'altra grande novità delle feste: dal 21 al 23 dicembre in piazza della Libertà grandi e piccini potranno entrare nel Magic Globe, una palla di Natale gigantesca ‘arredata’ con soggetti natalizi per scattare foto ricordo, all’interno del villaggio di Babbo Natale. Nel cuore di Falconara, in piazza Mazzini, rivivrà invece il Christmas Village, con il villaggio di Babbo Natale gonfiabile, cori e animazioni, oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio che proprio domani sarà inaugurata alle 16.45 con lo spettacolo Christmas on Ice. A seguire il coro Cantiamo il Natale. Sempre piazza Mazzini ospiterà, il 23 dicembre, la Tombola animata, evento presentato da Maurizio Socci. Piazza Fratelli Bandiera, al centro dell’isola pedonale, si trasformerà invece in un bosco degli elfi e animazione e giochi saranno garantiti anche in piazza Garibaldi con gli animali di peluche cavalcabili. A Palombina Vecchia nel pomeriggio del 14 dicembre al centro commerciale Le Ville ci saranno l’animazione del Mago Zeppola, dolciumi e la casetta di Babbo Natale, mentre il 15 dicembre via Italia sarà chiusa al traffico tra via Spagnoli e via dei Mille per lasciare spazio alla musica di ‘Radio Studio +’ in diretta nazionale, con caldarroste e vin brulé. Già dalle 10 di domani aprirà invece il mercatino di Natale nella Sala ex Mercato Coperto. Il cartellone natalizio è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco Falconamare, commercianti, scuole e associazioni del territorio, comprese le corali falconaresi Padre Pier Battista da Falconara e Musicanova che si esibiranno domenica 9 dicembre in piazza Mazzini alle 17 e alle 17.30