“King kong” è il nuovo singolo della band anconetana La chance su Marte

Il brano “King Kong” racconta senza veli un colpo di fulmine estivo. Gli amici, il divertimento e la spensieratezza, finché tutto non si concentra su quella ragazza che hai visto di sfuggita al bar. Non puoi farci niente. Una parte di te, per quanto tu ti diverta con i tuoi amici che resterebbero in spiaggia ogni giorno tutto il giorno, la vuole ritrovare per stare con lei e alla fine sarà proprio quella parte ad avere la meglio.

E' questa l'emozione regalata dalla band anconetana nata come cover band del famosissimo quartetto “The Beatles", La Chance Su Marte, il cui nuovo singolo si può trovare su Spotify. Dunque King Kong è la nuova sfida dei musicisti dorici dopo “Rimani Fragile”, quarto brano estratto dal primo album, uscito il 1 marzo 2019.