Musica a colori, applausi in piazza per i tanti allievi della sezione classica e moderna

Scoppiettante, carico di energia e con note di nostalgia: il concerto finale della Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi, andato in scena sabato sera in piazza della Repubblica a Jesi ha visto una lusinghiera partecipazione di pubblico ad applaudire gli 80 allievi della sezione classica e moderna che si sono esibiti nel vasto repertorio del rock. Un viaggio musicale e di emozione per il concerto “Musica a colori 2018”, inserito tra gli appuntamenti clou della Festa europea della Musica e patrocinato dal Comune di Jesi-Assessorato alla Cultura che lo ha inserito nella rassegna “La città risuona” e nel cartellone estivo “E20 2018”.

I ragazzi, l'orchestra classica, gli allievi della sezione classica e moderna, hanno eseguito pezzi moderni con arrangiamenti particolari fatti con violino, viola e contrabbasso dei brani che hanno fatto la storia del rock internazionale: dai Pink Floyd, a Sting, Jimi Hendrix, David Bowie, Toto, e poi Queen, U2, Abba, Whitney Houston, Elton John, Amy Winehouse, Eagles, Police e George Michael. I ragazzi delle sezioni classiche e moderne della Scuola, con i Cori e l'orchestra, per la direzione orchestrale del maestro Stefano Campolucci e di Luca Pecchia hanno fatto divertire il pubblico con un concerto dalle variegate sfumature musicali. Grande soddisfazione per gli insegnanti e per il Direttivo della Scuola Musicale Pergolesi, istituto che da oltre 40 anni opera sul territorio per l'insegnamento della musica e delle discipline musicali. Il concerto sancisce la chiusura delllanno accademico. La scuola riaprirà i battenti in autunno.