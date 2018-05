Un muro di mattoni per proteggere il molo, grottarolo rischia la denuncia

Aveva costruito un muro di mattoni e cemento nella zona della Seggiola del Papa. I vigili urbani lo hanno scoperto durante un controllo di routine, trovando poco distante un grottarolo al lavoro con vanga e carriola. E' questo quanto successo la scorsa settimana al Passetto di Ancona. La zona interessata dai lavori è stata posta sotto sequestro ed ora la Procura ha messo al vaglio la posizione dell'uomo che rischia una denuncia per aver modificato un molo situato in un'area demaniale e sotto la tutela del Parco del Conero.

I lavori

Il ripristino della zona avverrà probabilmente entro questa settimana. Ieri mattina gli uomini guidati dal comandante Liliana Rovaldi e l'ingegnere del Comune Giacomo Circelli hanno fatto un sopralluogo nella zona per fare un punto sulla situazione. Intanto i sigilli sono stati tolti e tutto il perimetro è stato delimitato da un nastro per impedire altri interventi "fai da te". Secondo quanto sta trapelando il grottarolo avrebbe agito in buona fede, notando un cedimento della struttura a causa dell'erosione del mare. Per impedire altri danneggiamenti l'uomo avrebbe pensato di agire da solo ed armato di spatola, carriola e cemento ha delimitato il tratto interessato con dei mattoni, come a voler costruire un muretto per proteggere il molo. Lavori che però sono stati immediatamente bloccati dai vigili urbani.