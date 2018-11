Accumula 32 multe senza mai pagare, fermato: ora deve sborsare quasi 6mila euro

Gli erano state contestate 32 multe per eccesso di velocità che, fino ad oggi, non aveva mai pagato. Ed era sempre riuscito a farla franca perché viaggiava sempre a bordo di un’auto con targa romena di proprietà dell’azienda per cui lavora. Il giochetto è andato avanti finché oggi non è stato fermato alla Polizia Municipale di Ancona che, oltre ad averli contestato l’ennesima multa per eccesso di velocità, stavolta lo ha fermato ad un posto di blocco.

L’uomo, un italiano di 41 anni, è stato così accompagnato al comando delle Palombare dove è stato costretto a pagare un importo complessivo di 5.804 euro. Somma inderogabile per poter rientrare in possesso della sua automobile.