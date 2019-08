Auto in doppia fila e strano via-vai, vendeva alcol illegalmente: titolare denunciato

ANCONA - Notano uno strano via vai di auto e moto lungo corso Carlo Alberto, con veicoli in doppia fila e persone ammassate davanti ad un locale, e scoprono che viene venduto alcol illegalmente. E' questo quanto scoperto ieri sera, poco dopo le 22, dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal Questore Carlo Cracovia, durante i controlli nel capoluogo dorico.

Gli agenti hanno così scoperto che molte persone si fermavano per rifornirsi di bottiglie di bevande alcoliche in violazione dell'Ordinanza del Comune di Ancona che vieta la vendita e la detenzione di bevande in contenitori di vetro dalle 20 di sera alle 6 di mattina. Per il titolare del locale, un bengalese di 36 anni, e quattro suoi clienti è scattata la multa.