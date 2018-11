Getta a terra del cibo per i piccioni, arrivano i vigili e lo multano

Prendere una multa perchè si sta dando da mangiare a dei piccioni. E' questo quanto successo ad un cittadino di Senigallia che si trovava a Giardini Catalani, in pieno centro storico. L'uomo dopo aver gettato a terra del cibo è stato avvicinato dagli agenti della Polizia locale che lo hanno sanzionato con una multa di 50 euro. In base al regolamento comunale infatti è vietato dare cibo ai piccioni per evitarne il proliferare. Quella elevata all'uomo è la quarta sanzione dall'inizio del 2018.