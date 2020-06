Movida troppo "movimentata", ad Ancona daspo urbano anche in centro

ANCONA - Daspo urbano nelle zone piu' 'a rischio', tra cui piazza Plebiscito, intensificazione dei controlli nelle aree delle movida sia sugli avventori che sui locali che somministrano alcolici. Sono alcune delle decisioni prese oggi nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto, a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il primo cittadino dorico, Valeria Mancinelli. L'incontro, fortemente voluto dal prefetto dopo le risse nate nei giorni scorsi nelle zone piu' frequentate della citta' nelle ore serali, e' servito per definire alcune misure che verranno adottate gia' da questo weekend.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le forze di Polizia, nelle ore serali e notturne, intensificheranno l'attivita' con controlli mirati dei comportamenti violenti, dell'abuso di sostanze alcoliche e dello spaccio di stupefacenti- spiega la Prefettura di Ancona in una nota-. La Polizia municipale si occupera' dei controlli amministrativi per verificare il rispetto delle vigenti disposizioni comunali che limitano la somministrazione di liquori e superalcolici. Il Comune si e' impegnato a modificare il regolamento vigente di Polizia locale individuando alcune aree, tra cui piazza del Plebiscito, dove potra' essere applicato il daspo urbano». Il Daspo urbano e' una misura con cui un sindaco, in collaborazione con il prefetto, puo' multare e prevedere un divieto di accesso ad alcune aree della citta' per evitare che comportamenti illegali e intemperanze di pochi compromettano il tranquillo svolgimento delle attivita' ricreative. Il Comitato ha anche deciso di incentivare il sistema di videosorveglianza con ulteriori spycam.