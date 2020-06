Serrata sui controlli della movida: alcolici ai giovani, accertamento sui locali

La nuova fase delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 ha determinato la necessità di conciliare la ripresa delle attività commerciali con più accurati controlli anche finalizzati ad impedire abusi che mettano in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’ultimo fine settimana, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno della “movida”, la Questura di Ancona ha messo in atto una serie di controlli anche nei confronti di locali pubblici della città. I servizi si sono concentrati in particolare sulla verifica dell’adempimento alle norme di somministrazione di bevande alcoliche che, come avvenuto nei giorni scorsi, ha causato accese liti tra giovanissimi in stato di alterazione psicofisica e che hanno cagionato ad alcuni dei partecipanti lesioni anche importanti (GUARDA IL VIDEO).

I controlli

Ai controlli svolti hanno partecipato varie articolazioni della Polizia di Stato, ovvero Squadra Mobile, Volanti, Polizia Amministrativa e Polizia Scientifica. Durante la scorsa notte i controlli hanno permesso agli agenti delle Volanti di identificare alcuni giovani che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Non solo. Sono state riscontrate anche irregolarità da poliziotti in borghese, tuttora al vaglio degli uffici della Questura, su alcuni giovani sorpresi con bevande alcoliche che erano state loro vendute in violazione alle norme vigenti. Sono in corso le valutazioni per i conseguenti provvedimenti amministrativi nei confronti dei titolari dei locali trasgressori.