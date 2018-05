Cade mentre lavora in giardino, preso in pieno dalla motozappa: ferito

Stava facendo lavori di giardinaggio con un motocoltivatore quando, per cause in fase di accertamento, è caduto riportando ferite ed escoriazioni agli arti. Incidente domestico questa mattina a Loreto dove intorno alle 10.30 un anziano è caduto ed è stato travolto dalla motozappa. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e l'eliambulanza con i medici che lo hanno stabilizzato e poi trasportato in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO