Si taglia con la motosega, paura per un operaio: soccorso con l’eliambulanza

OSIMO - La motosega gli sfugge e lui si ferisce a una gamba. E’ successo oggi pomeriggio ad Osimo, in una proprietà privata di via di Recanati. Secondo le prime informazioni l’incidente domestico non ha avuto gravi conseguenze per il 40enne.

L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 e dalla Croce Rossa di Osimo, per poi essere trasportato a Torrette con l’eliambulanza che è dovuta atterrare alla pista di atletica della Vescovara. Sul posto anche la polizia municipale che ha dovuto aprire l’impianto sportivo, chiuso per via del decreto anti-coronavirus.