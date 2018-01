Incidente stradale, scontro tra moto e autobus: minorenne ferito finisce in ospedale

Scontro tra moto e autobus, giovane finisce in ospedale. E’ quanto accaduto oggi pomeriggio intorno alle 12,20 ad Osimo. A cadere dalla moto da cross un 15enne osimano che percorreva via Molino Mensa in direzione centro storico. Ad un tratto è spuntato un autobus da via Edgardo Sogno per svoltare a sinistra. Inevitabile lo scontro con lo scooter del giovane che si è schiantato contro il mezzo pesante. Immediati i soccorsi con automedica del 118, elisoccorso e ambulanza della Croce Rossa di Osimo i cui operatori hanno trasportato il minorenne al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice giallo.

Per fortuna nulla di grave per il ragazzo che ha riportato una sospetta frattura della gamba ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche vigili del fuoco e Polizia Stradale per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.