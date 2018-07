Inaugurata la mostra fotografica “Una passeggiata al Riò degli Archi”

Mostra “popolare” che invita a compiere una passeggiata nel quartiere, inaugurata con la benedizione del Parroco e il racconto della storia degli Archi da parte del presidente Ballanti. Mostra popolare perché L’associazione Ankon nostra è riuscita a coinvolgere 15 attività commerciali e cittadini per una mostra fotografica itinerante gratuita nello storico Rione degli Archi. 74 fotografie esposte nella sala espositiva di Piazza del Crocifisso 3, sala concessa da Archi Bar e 15 nelle varie attività commerciali del quartiere. Uno degli obiettivi delle mostre fotografiche della serie “Ri-scattiamo la città” è infatti quello di rispondere all'appello dei cittadini e dei commercianti per riscattare, anche con queste semplici iniziative culturali, i vari quartieri della città che vivono delle criticità.

“Finalmente ci siamo riusciti” dichiara Daniele Ballanti, “nella prima edizione dedicata a corso Carlo Alberto purtroppo non è stato possibile realizzare la passeggiata lungo il corso e nei negozi per ammirare le fotografie esposte e di questo ce ne rammarichiamo, ma la nostra iniziativa non è stata accettata, anche se alcune attività avrebbero desiderato partecipare a tale iniziativa. Il Mi.Na.Bar invece concesse la sala gratuitamente e la mostra ebbe in 15 giorni quasi 500 visitatori. Agli Archi invece gli operatori commerciali sono stati ben felici che un’associazione si occupasse di essi per stimolare questa passeggiata alla scoperta delle fotografie e delle varie attività commerciali del quartiere”. Invitiamo i cittadini ad entrare nei negozi per osservare le fotografie e conoscere gli operatori commerciali, poi alla fine andare nella sala espositiva dove un socio di Ankon nostra sarà sempre presente”. La mostra avrà durata di 10 giorni e sala sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 19:30, il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30; la chiusura con una piccola cerimonia è prevista per domenica 15 luglio alle ore 19:30.

I negozi che espongono:

Ristorante Ulderico via Mamiani - Cassa Parcheggio degli Archi via Mamiani - Farmacia Nazionale via Marconi - Salone Franco via Marconi - Arte del Gusto via Marconi - Ristorante Sot'aj Archi via Marconi - SePoFa via Marconi - Tappezzerie Capurzo via Marconi - Bobeche Vintage via Marconi - Pizzeria Asso di cuori via Marconi - Panetteria Semi di Girasole - Clara via Marconi - Tabaccheria Pierpaoli via Marconi - Four Roses Bar via Marconi - Parrucchiera Alessandra piazza del Crocifisso - Archi Bar via Mamiani angolo piazza del Crocifisso