Ankon Nostra, Ballanti e Perticaroli inaugurano la nuova mostra fotografica

L'Associazione culturale Ankon ha invitato la cittadinanza all'inaugurazione della mostra fotografica "Scatti rubati - diario di un viaggio", che avverrà sabato 14 aprile alle ore 11.00 presso la Sala eventi del Mi.Na.Bar in corso Carlo Alberto 83/a. La mostra, ad entrata libera, sarà inaugurata dal Consiglio Direttivo dell'associazione, alla presenza dell'autrice della mostra Tiziana Rosati e vedrà la gentile partecipazione dell'Allenatore dell'Ancona 1905 Sauro Trillini con alcune vecchie glorie biancorosse.

La mostra rimarrà aperta da sabato 14 a domenica 29 aprile con i seguenti orari: dal martedi al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, la domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Lunedi giorno di chiusura. In tale occasione sarà possibile, per chi vorrà, aderire all'Associazione Ankon nostra, la quale ha in programma per i mesi maggio-giugno due eventi culturali.