Degrado, dolore e bellezza di Corso Carlo Alberto: le migliori foto alla mostra di Ankon Nostra

E' stata scattata da Tom Tattoo la foto che di più ha colpito i visitatori. A seguire, quasi a parimerito, gli scatti di Roberto Pierangeli, Giancarlo Di Pietrantonio e Maurizio Ghiandoni. Per i curiosi, le 4 opere saranno esposte presso l'ART STUDIO TOM TATTOO di Via XXIX Settembre 2. E' stata una mostra molto partecipata, nonostante il freddo, la neve e la pioggia;circa 500 coloro che hanno lasciato un pensiero o la firma nel libro dei visitatori.

Stiamo parlando del primo evento di Ankon Nostra, ambientato in Corso Carlo Alberto, una delle zone più "difficili" di Ancona, con varie problematiche non ancora risolte. Le foto hanno raccontato il degrado e il dolore, ma anche l'intrinseca bellezza e l'amore per quella che un tempo era la via del passeggio, come ben evidenziato dal Prof. Antonio Luccarini nella cerimonia di inaugurazione, da Meri Ercoli e Da Luciano Nobili, autore, tra l'altro, del libro "il piano e i pianaroli". Non ha risposto all'invito l'assessore alla cultura.

A breve Ankon Nostra organizzerà la prima assemblea dei soci per costituire i comitati tematici e programmare le prossime attività che vedranno un focus sul quartiere degli Archi, coinvolgendo nuovamente Corso Carlo Alberto. Ecco i nomi di tutti i fotografi, che durante la cerimonia di chiusura hanno ricevuto una pergamena con la gratitudine per aver contribuito a rendere migliore la nostra città.

Albertini Massimo, Antonucci Matteo, Buglioni Tommaso, Carloni Elena, Carloni Stefano, Cutugno Thomas, Di Pietrantonio Giancarlo, Fammelume Andrea, Ghiandoni Maurizio, Lancianese Carla, Pierangeli Roberto, Pinna Roberto, Rosati Tiziana, Tadeu Giovanna, Vecchietti Francesca. La poetessa vernacolare Meri Ercoli ha fatto dono di alcune sue poesie inedite dedicate al quartiere. La mostra è stata resa possibile grazie all'ospitalità a titolo gratuito del Mi.Na.Bar di Corso Carlo Alberto 83, che ha messo a disposizione la sua Sala Eventi.

Ankon Nostra ha ringraziato i commercianti che hanno fornito premi per la divertentissima serata QuizxPress di Max Albert: Oggetti & Desideri, De Marco elettricità, Parrucchiera Alice, Mi.Na.Bar, Criluma Viaggi, Accademia di Babele, Pronto Soccorso Animazione, Note Arcinote di Max Albert. Grazie anche Foto De Angelis per gli sconti applicati ai fotografi per la stampa e i passepartout.