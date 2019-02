I 70 anni del filibusse di Ancona, dopo l'incontro prosegue la mostra fotografica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Non solo foto ma anche dati e analisi attuale della delicata situazione ambientale nella quale il filobus, surclassato negli anni ‘70 dalla praticità degli autobus e ritenuto obsoleto, è tornato ad essere un prezioso e strategico alleato per una maggiore sostenibilità ambientale. Una riconversione al trasporto elettrico già in atto in parte d’Europa e del Mondo. Con l’Associazione no profit Ankon nostra si celebra il 70° della Filovia Dorica parlando, per la prima volta ad Ancona, di trasporto pubblico urbano unendo documenti storici e progettualità futura con la proposta complessiva di riordino del trasporto pubblico locale, il cosiddetto “Sistema a cerchi” per un trasporto pubblico sostenibile, già presentato all’amministrazione e a Conerobus fin dal 2012.

Alla assai partecipata Conferenza inaugurale, moderata da Stefano Pagliarini responsabile editoriale di Ancona Today, sono intervenuti Daniele Ballanti, presidente di Ankon nostra nonché ideatore e curatore dell’evento che ha relazionato sulla storia del trasporto pubblico di Ancona, Maurizio Sebastiani, Presidente di Italia Nostra Ancona Onlus che ha relazionato sugli aspetti ambientali e sulla mobilità sostenibile, Stefano Alfano, autore di numerose pubblicazioni in tema di mobilità sostenibile, che ha esposto le molteplici esperienze di altre città italiane, europee e mondiali che si stanno dotando di nuove reti filoviarie intelligenti e la poetessa in vernacolo Meri Ercoli che ha recitato due sue poesie sul “filibusse”. La mostra sarà visitabile fino a martedì 26 febbraio, gli atti della conferenza pubblicati nel sito web www.ankonnostra.simplesite.com

